Filipinler'de Pakhar tayfunu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Pakhar tayfunu nedeniyle 3 bin 500'e yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal Afet Risk Önleme ve Yönetim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyindeki üç eyalette 929 aile evlerinden tahliye edildi.

Sayıları 3 bin 397'e ulaşan afetzedelere yardım için bölgede 17 tahliye merkezi kuruldu.

Fırtınanın yol açtığı sellerde 4 kasaba ve şehir sular altında kaldı.

Bataan eyaletinde Ipag ve Balon köyleri arasındaki yaya köprüsü de zarar gördü.

Tayfunun ilk vurduğu kuzeydoğu kıyılarındaki Aurora vilayetinde şiddetli rüzgar ve yağışın tarım ürünlerine verdiği zararın yaklaşık 800 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.



