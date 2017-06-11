Filipinler'de polis konvoyuna pusu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in Lanao del Norte bölgesinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanlarını taşıyan polis konvoyuna kurulan pusu sonucu militanlardan 4'ü öldürüldü, 3 polis yaralandı.

Birleşik Görev Gücü üst düzey amirlerinden Rolly Anduyan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, konvoydaki militanların, sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi'yi kuşatan Maute örgütünün kurucuları Abdullah Maute ve kardeşi Ömer'in, anneleri Ominta Romato Farhana Maute ile birlikte gözaltına alındıklarını açıkladı.

Konvoya kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından pusu kurulduğunu ifade eden Anduyan, pusu sonucu Zülküf Maute, Aliasgar Hacı Süleyman, Salah Kasım Abbas ve Allan Süleyman adlı militanların öldüğünü belirtti.

Anduyan, 4 militanın da Maute'nin önemli üyeleri olduğuna dikkati çekti.

Bu arada yetkililer, pusunun militanların soruşturma işlemleri için Cagayan de Oro kentine götürüldüğü sırada Baloi ve Pantar kentleri arasında kurulduğunu açıkladı.

Pusuda 3 polisin yaralandığını ve en yakındaki hastaneye kaldırıldıklarını belirten yetkililer, saldırının Marawi'deki olaylarla bağlantısının ve sorumlularının araştırıldığını dile getirdi.

Farhana cuma günü Marawi'nin yaklaşık 36 kilometre uzağındaki Lana del Sur'a bağlı Masiu kentinde iki yaralı militanla aynı aracın içinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adının açıklanmasını istemeyen kaynakların medyaya yaptığı açıklamada, Farhana'nın, örgütün finansçısı ve yabancı terör örgütleriyle bağlantısını sağlayan kişi olduğu ve gözaltına alınmasının militanların mücadele gücünü kırarak onların daha saldırganlaşmasına neden olacağını belirtilmişti.

Maute kardeşlerin babası Cayamora Maute de salı günü Davao kentinde yakalanmış ve çarşamba gecesi Manila'daki Bagong Diwa Kampı'na nakledilmişti.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı.

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 38'i sivil 96 kişi hayatını kaybetti, 138 militan öldürüldü.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, 31 Mayıs'ta, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Filipinler'de Temsilciler Meclisinin altı üyesi, 5 Haziran'da, sıkıyönetimin yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi için kaleme aldıkları dilekçede, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesini gerektirecek bir ihtilal ya da istila söz konusu olmadığını belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.