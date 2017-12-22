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Filipinler'de Tembin tayfunu

- Tayfunun neden olduğu heyelan ve su baskınlarında 8 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Tembin tayfunu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de etkili olan Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu heyelan ve sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sabah erken saatlerde Davao'da karaya ulaşan Tembin tayfunu, ülkenin güney ve merkez eyaletlerine şiddetli yağmur getirdi.

Güneydeki Lanao del Sur ilinde toprak kaymaları ve su baskınlarında 7 kişi ölürken, Bukidnon bölgesinde 3 yaşında bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

Lanao del Sur Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Başkanı Saripada Pacasum Jr. GMA News'e yaptığı açıklamada, en az 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yağmurun durduğunu, arama kurtarma ekiplerinin yolları temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını aktaran Pacasum, elektrik direklerinin devrilmesinin ekiplerin işlerini zorlaştırdığını ifade etti.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, altyapı ve tarımda 20 milyon dolara yakın zarara neden olmuştu.

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

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FırtınaFilipinlerTayfunTembinVinta
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