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Filipinler'de "terör şüphelileri" hakkında yakalama kararı

- Olağanüstü hal altındaki Mindanao eyaletinde silahlı gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen en az 186 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Filipinler'de

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de olağanüstü hal ilan edilen Mindanao eyaletinde silahlı isyancı gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Filipinler Savunma Bakanlığı ve Olağanüstü Hal Valiliği, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı eyalette silahlı grupların mensubu, casusu veya kuryesi olduğu iddia edilen en az 186 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ebu Seyyaf, Maute, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) ve Maguid gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların DEAŞ bağlantılı Maute grubunun Marawi şehrine düzenlediği saldırıyla ilgilileri nedeniyle "halkı isyana teşvik etmekle" suçlandıkları bildirildi.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, yerel basına yaptığı açıklamada yakalama listesinin daha önce olaylarla ilgisi tespit edilen şahısların yakalanması konusunda "halkın desteğini sağlamayı" amaçladığını belirtti.

Padilla, ayrıca güvenlik güçlerinin ülkenin 199. bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı pazartesi gününe kadar Marawi'deki durumu kontrol altına almayı amaçladığını kaydetti.

Öte yandan Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Roderigo Duterte'nin 12 Haziran'da yapılacak kutlamaları Marawi'deki kriz nedeniyle iptal ettiği aktarıldı.

Marawi kentinde güvenlik güçleriyle isyancılar arasında 23 Mayıs'tan bu yana devam eden çatışmaların patlak vermesinin ardından Mindanao eyaletinin tamamında olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

Ebu Seyyaf terör örgütü de Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.


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FilipinlerMindanaoSıkı Yönetim
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