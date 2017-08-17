ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Bulacan kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını eleştiren insan hakları örgütlerine tepki göstererek "Adli faaliyetlere engel oluyorlarsa vurun onları. Böylece insan haklarının türlerini de gerçekten görmüş olurlar." dedi.

Filipinler'de yayın yapan "Rappler" internet sitesinde yer alan habere göre, Duterte, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucu operasyonlarını eleştiren insan hakları gruplarına tepki gösterdi.

Duterte, "Onlara söyleyin, polis bu işlerin bir parçası olanı vuruyor. Adli faaliyetlere engel oluyorlarsa vurun onları. Böylece insan haklarının türlerini de gerçekten görmüş olurlar." ifadelerini kullandı.

Bulacan'daki operasyonlarda 32 kişinin öldürülmesine ilişkin Duterte, "Her gün 32 kişiyi öldürebiliriz, böylelikle bu ülkede sıkıntıya sebep olanları azaltmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuşturucu operasyonlarını eleştirenlerin, uyuşturucuya bağlı suçların mağdurlarını görmemezlikten geldiğini belirten Duterte, bir gün bu gruplar aleyhine davalar açılacağını söyledi.

Duterte, belediye başkanlarını uyuşturucuyla mücadele etmeye davet etti, aksi takdirde geçici olarak görevden uzaklaştırılacakları uyarısında bulundu.

Bulacan'ın farklı bölgelerinde pazartesi gecesi başlayan uyuşturucu operasyonlarında 1 günde 32 kişi öldürülmüş, 107 kişi gözaltı alınmıştı.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamış ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri ise uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.



