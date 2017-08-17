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Filipinler'de uyuşturucu operasyonlarında ölenlerin sayısı artıyor

- Başkent Manila ve Bulacan'daki operasyonlarda 3 günde yaklaşık 60 kişi öldürüldü

Filipinler'de uyuşturucu operasyonlarında ölenlerin sayısı artıyor

MANILA (AA) - Filipinler'de 3 gündür devam eden uyuşturucu operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Manila Emniyet Müdürü Joel Napoleon Coronel, kentte gece boyunca süren uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 26 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Coronel, operasyonlarda 70 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Böylelikle Bulacan kentinin farklı bölgelerinde ve başkent Manila'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında son 3 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e çıktı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son zamanlarda uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emniyet güçlerine bu operasyonlar nedeniyle suçlanmayacaklarına dair teminat verdi.

Bulacan'ın farklı bölgelerinde pazartesi gecesi başlayan uyuşturucu operasyonlarında 1 günde 32 kişi öldürülmüş, 107 kişi gözaltı alınmıştı.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamış ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri ise uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.


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