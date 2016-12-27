Filipinler'de uyuşturucu operasyonu

MANILA (AA) - Filipinler'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda yaklaşık bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adalet Bakanı Vitaliano Aguirre, emniyet güçlerinin operasyonlarında, aralarında 3 Çinlinin de bulunduğu 10 şüphelinin gözaltına alındığını ve 890 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonların, ülkede güvenlik güçleri tarafından yapılan en büyük uyuşturucu baskını olduğunu söyleyen Aguirre, söz konusu başarının aylar süren gözlem ve takip neticesinde olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de baskınlar sırasında Manila'da olmadığı için gözaltına alınanların şanslı olduğunu belirterek, "Bir evde bu kadar çok miktarda uyuşturucu bulunuyorsa, duygusal olmaya gerek yok. Sizi vuracak kimse yoksa ben kendim vururum." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.