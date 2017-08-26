MANİLA (AA) - Filipinler'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kian Loyd delos Santos adlı gencin cenaze töreni protesto gösterilerine sahne oldu.

Gencin, başkent Manila'da düzenlenen cenaze törenine katılan yüzlerce kişi ve solcu aktivist, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ülkede büyük tartışmalara yol açan uyuşturucu savaşını protesto etti.

Santos'un cenazesi kentteki mezarlığa defnedilmeden önce kilometrelerce yürüyen göstericiler, ellerinde "Yoksulları öldürmeyi durdur" ve "Kian için adalet" yazılı pankart taşıdı.

Duterte, pazartesi günü Malacanang'da düzenlediği basın toplantısında, Kian Lloyd delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini ve polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini düşündüğü belirtmişti.

Filipinler Savcılığı, dün Santos'un öldürülmesiyle ilgili olarak 3 polis ve bir komiser hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Santos, 17 Ağustos akşamı polisin Manila'da düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Polisler uyuşturucu satıcısı veya kuryesi olduğu düşünülen şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini iddia etmişti.

Santos'un öldürülmesi kamuoyunun tepkisine yol açmış, polisin Duterte talimatıyla sürdürdüğü kanlı uyuşturucu operasyonlarına yönelik eleştiriler artmıştı.

Duterte, daha önce, polislerin operasyonlar sırasında işlenen suçlarla ilgili sorumlu tutulmayacağını dile getiren açıklamalar yapmıştı. İnsan hakları kuruluşları söz konusu açıklamaların yargısız infazlara kapı aralayacağını öne sürmüştü.

Söz konusu operasyonlar sırasında geçen hafta Manila'da 81 kişi hayatını kaybetmişti.