Filipinler'de yıllardır süren kan davası son buldu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in güneyinde Buldon kentinde Iranun kabileleri arasında uzun yıllardır süren kan davası son buldu.
Yetkililer, bölgede polis, asker ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) din adamlarının çabalarıyla sürdürülen müzakereler sonunda Iranun kabileleri arasında toprak anlaşmazlıkları ve siyasi rekabet nedeniyle onlarca yıldır süren husumete son verildiğini açıkladı.
Buldon Belediye Başkanı Abolais Manalao, kabilelerin husumetin son bulması vesilesiyle yerel hükümetten büyükbaş hayvan aldığını, karşılığında onlarca silahı teslim ettiğini söyledi.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'ne bağlı Bölgesel Yatırımlar Kurulunun Başkanı Atty İshak Mastura, uzlaşının, zirai açıdan verimli topraklara yatırımları çekmesini ve Iranunların faydasına ekonomik kalkınmayı sağlamasını ümit ettiğini söyledi.
Iranunların, Maranao ve Maguindanaoan kökenli Müslüman bir boy olduğu ifade ediliyor.