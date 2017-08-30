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Filipinler'deki çatışmalar

- Militanların çekildiği yerlerde 18 kişinin cesedi bulundu

Filipinler'deki çatışmalar

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'nin güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde, DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar 100. gününe girerken, militanların çekilirken boşalttığı bölgelerde 18 sivilin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Filipinler polisinden yapılan açıklamada, ilk incelemeler sonucunda sivillerin, yakın mesafeden ateş edilerek infaz edildiği ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

Açıklamada, katledilen 18 sivil arasında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu kaydedildi.

Polis yetkilileri, öldürülen kişilerin, militanların canlı kalkan olarak kullanmak üzere esir tuttuğu siviller olabileceğini ifade etti. Örgüt üyelerinin, çatışmalar süresince sivilleri canlı kalkan olarak kullanma dışında, evleri yağmalamaya ve silahlı çatışmaya katılmaya da zorladığı bildiriliyor.

Öte yandan, şehirdeki çatışmalar hakkında gazetecileri bilgilendiren Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, kentte dar bir alanda sıkıştırılan militanların, ellerinde kalan son mevzilerde daha güçlü direnç göstereceklerini tahmin ettiklerini belirtti.

Ano, örgüt liderleri Ömer ve Abdullah Maute kardeşlerin hala şehirde olduklarını düşündüklerini söyledi.

Filipinler ordusu, uluslararası bir terör suçlusunu ele geçirmek için 23 Mayıs'ta Marawi kentine operasyon düzenlemiş, DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları suçluyu güvenlik güçlerinin elinden kurtarmak üzere Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Şehirde 3 aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda bugüne kadar 597 militan öldü, 130 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
"Maute" örgütüFilipinlerMarawiMindanao
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