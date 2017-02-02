Filipinler'deki silahlı saldırılar

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü militanlarınca düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 4 asker öldü, 2 asker kaçırıldı.

Ordu sözcüsü Albay Edgar Arevalo yaptığı açıklamada, Maocu militanların, Davao Oriental kentinin Manay köyünde düzenledikleri saldırıda bir kıdemli askeri öldürüp, bir eri yaraladığını belirtti.

Arevalo, militanların, Sultan Kudarat kentinin Columbio bölgesinde düzenledikleri diğer bir silahlı saldırıda da tabur kampına dönen iki askeri kaçırdığını ifade etti.

Askeri yetkililer, kaçırılan askerlerin derhal salıverilmesi ve militanların eylemlerini sona erdirmesi çağrısında bulundu.

YHO'dan yapılan açıklamada da Malaybalay kentinin Kibalabag bölgesinde durdurulan üç askerin, direnmeleri üzerine öldürüldüğü duyuruldu.

Filipinler Komünist Partisi'nin silahlı kanadı olan YHO, kurulduğu 1969 yılından beri Filipinler'de eylemler düzenliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan örgüt, ayrıca AB tarafından oluşturulan Ortak Dış ve Savunma Politikası uyarınca AB üyesi ülkelerce terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Ancak Filipinler hükümeti 2011'de örgütün siyasi kanadı Filipinler Komünist Partisi'yle resmi görüşmeler sürdüğü sırada, YHO'yu terör örgütleri listesinden çıkartarak barış görüşmeleri başlatmıştı.