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Filipinler'deki tropikal tayfun

- Tembin tayfununun yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

Filipinler'deki tropikal tayfun

MANİLA (AA) - Filipinler'de etkisini sürdüren tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu heyelan ve sellerde ölü sayısı 30'a yükseldi.

Yerel medyanın polis raporlarına dayandırdığı haberlere göre, Tembin'in vurduğu Filipinler'in ikinci büyük adası Mindanao'nun Tubod eyaletinde 19, Lanao del Sur eyaletinde 7, bölgedeki diğer yerleşim merkezlerinde ise 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tembin'in getirdiği yoğun yağışlardan kaynaklanan seller ve toprak kayması yüzünden can kayıplarının yaşandığı ülkede, 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 4 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Cuma günü Mindanao Adası'nı vurduktan sonra saatte 95 kilometre hızla Sulu Denizi'ne doğru yönelen tayfunun bugün Palawan Adası'na ulaşması bekleniyor.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, altyapı ve tarımda 20 milyon dolara yakın zarara neden olmuştu.

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

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FilipinlerTropikal Tayfun Tembin
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