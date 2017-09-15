Filipinler'deki uyuşturucu operasyonları

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da yürütülen uyuşturucu operasyonlarında son dönemlerde 4 gencin hayatını kaybetmesi üzerine, binden fazla polis eğitime tabi tutulacak.

Manila Polis Şefi Oscar Albayalde yaptığı açıklamada, Manila'da görev yapan binden fazla polisin başka bölgelerde görev yapanlarla değiştirileceğini, bu süreçte operasyonların kesintiye uğramamasına dikkat edileceğini açıkladı.

Albayalde, Manila'da görevli polislerin 45 günlük eğitim programına alındıktan sonra hakkında suçlama olmayanların tekrar başkentin çeşitli bölgelerinde görevlendirileceğini söyledi.

Kararın, Manila'daki polislerin geçen hafta uyuşturucu operasyonu iddiasıyla evlere baskın yapmasının ve geçen ay uyuşturucuyla ilgili suçlara karıştığı iddia edilen 14-19 yaşlarındaki gençlerin art arda öldürülmesinin üzerine alındığı öğrenildi.

Bu arada, Adalet Bakanlığı, başkentte geçen ay düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda öldürülen 17 yaşındaki öğrenci Kian delos Santos'la ilgili işkence şikayetlerinin gelmesi üzerine 4 polis hakkında soruşturma başlattı.

Başka bir operasyonda da 19 yaşındaki Carl Angelo Arnaiz ile 14 yaşındaki Reynaldo de Guzman'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle, gençlerin ailelerince "işkence ve cinayet" suçlamasıyla iki polis hakkında dava açıldı. Bu arada, Manila'da dün 16 yaşındaki bir gencin cesedi bulunmuştu.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.