Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu beyaz altın OGD
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Filipinli gruplardan DEAŞ'a karşı ittifak

- İki Müslüman grup, DEAŞ'a karşı ittifak anlaşması imzaladı

Filipinli gruplardan DEAŞ'a karşı ittifak

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren gruplardan Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC), terör örgütü DEAŞ'a karşı birleşti.

MİKC ve MUKC'den yapılan ortak açıklamada, iki örgütün Merkez Mindanao bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ ve onunla bağlantılı terör gruplarına karşı birlikte hareket etmeye karar verdiği, bu amaçla bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Birlik, militanların Güney Cotabato, Sarangani ve Sultan Kudarat bölgelerinde yaşayan Bangsamoro halkının içine sızmasını engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.

MİKC'den Muhaker İkbal, anlaşma kapsamında MİKC ve MUKC'nin ortak operasyonlar düzenleyeceğini ve istihbarat paylaşacağını kaydederek, Filipinler hükümetiyle varılan barış sürecinin DEAŞ bağlantılı gruplar tarafından bozulmasını istemediklerini bildirdi.

MUCK'dan Datu Muslimin Sema da bu çerçevede Biwang Bangsamoro Birleşik Koordine Konseyi kurulduğunu anımsatarak, "Amacımız bölgede terör eylemlerinde bulunmak isteyen unsurlara karşı halkın güvenliğini sağlamak." dedi.

Ülkenin güneyindeki direniş gruplarından MİKC, 2014'te Filipinler hükümetiyle barış anlaşması imzalamıştı. MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması öngörülen Bangsamoro Temel Yasası önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye 17 Temmuz'da iletmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞMoro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5