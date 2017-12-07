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Filistin Alimler Birliğinden Kudüs için intifada çağrısı

Filistin Alimler Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'le ilgili kararına tepki olarak İslam ümmetine intifada çağrısı yaptı.

Filistin Alimler Birliğinden Kudüs için intifada çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararına tepki olarak İslam ümmetine intifada çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kudüs'le ilgili kararına tepki gösterilerek, "İslam ümmetini ve halkımıza, şiarı Kur'an ve sünnet olan büyük bir intifada çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın Yahudi radikalizmini cesaretlendirdiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin bu adımına karşı tüm Filistinli kesimlerin çabalarını birleştirmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı

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