Filistin Başbakanı Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu ile görüştü

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile iki ülke arasındaki ortak iş birliğinin geliştirilmesi yollarını görüştü.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki Hükümet binasında yapılan ikili görüşmede, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın, Başbakan ve hükümet düzeyinde iki ülke arasında ortak bir komite toplanması için çaba ve çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e özellikle enerji ve sağlık alanlarında verdiği destekten dolayı teşekkür edildiği ve Elektrik krizinin yaşandığı Gazze'ye enerji konusunda Türkiye'nin yaptığı yardımların önemi dile getirildi.

Gazze'deki Enerji Kurumu, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan elektrik krizinin ardından, Gazze'nin elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını kaydetmişti.



















