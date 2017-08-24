Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD heyetini kabul etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede Abbas, "Tarihi bir barış anlaşması gerçekleştirmek için gayret göstereceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdir ediyoruz. ABD Başkanı bu sözünü Washington, Riyad ve Beytullahim'deki görüşmelerimizde tekrarladı." ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz durumun zor ve karmaşık olduğunu biliyoruz. Ancak iyi çabaların karşısında imkansız diye bir şey yoktur." diyen Abbas, ABD heyetinin "barış için çaba sarf ettiğini ve Trump'ın tarif ettiği barış anlaşmasına ulaşmak için kendilerinin de bu heyetle çalıştığını" kaydetti.

ABD'li heyet, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.