Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Yavuz Kurt
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD heyetini kabul etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ta gerçekleşen...

Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD heyetini kabul etti

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede Abbas, "Tarihi bir barış anlaşması gerçekleştirmek için gayret göstereceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdir ediyoruz. ABD Başkanı bu sözünü Washington, Riyad ve Beytullahim'deki görüşmelerimizde tekrarladı." ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz durumun zor ve karmaşık olduğunu biliyoruz. Ancak iyi çabaların karşısında imkansız diye bir şey yoktur." diyen Abbas, ABD heyetinin "barış için çaba sarf ettiğini ve Trump'ın tarif ettiği barış anlaşmasına ulaşmak için kendilerinin de bu heyetle çalıştığını" kaydetti.

ABD'li heyet, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDFilistinMahmud Abbas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5