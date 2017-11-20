Filistin Devlet Başkanı Abbas İspanya'da

MADRİD (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de Kral 6. Felipe ve Başbakan Mariano Rajoy ile görüştü.

Başbakanlık, basına kapalı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada toplantılarda 12 Ekim'de Kahire'de imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar ile ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Abbas, İspanya Kralı 6. Felipe'nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Devlet Başkanı Abbas'ın, çarşamba gününe kadar devam edecek ziyareti çerçevesinde İspanya Meclis Başkanı Ana Pastor, Meclis Dışişleri Komisyonu üyeleri, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Vatandaşlar Partisi lideri Alber Rivera ve Podemos (Yapabiliriz) Partisi lideri Pablo Iglesias ile görüşmeler yapması öngörülüyor.

5 yıl aradan sonra İspanya'yı ziyaret eden Abbas'a Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ve Başkanlık Sözcüsü Nabil Abu Rudeinah eşlik ediyor.

Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid Belediyesi tarafından verilmek istenen "saygın vatandaş" unvanını reddetti.

Filistin'in Madrid Büyükelçiliği, Abbas'ın "resmi programının yoğunluğu" nedeniyle Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ile görüşmesinin ayarlanamadığını duyurdu. Madrid Belediyesi, 6 Kasım'da resmi ziyaret için İspanya'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e kentin altın anahtarını vermişti.