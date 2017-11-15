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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kimse Filistin devletini görmezden gelemez

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin devletinin çok sayıda ülke tarafından tanındığını ifade ederek, kimsenin Filistin devletini görmezden gelemeyeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kimse Filistin devletini görmezden gelemez

RAMALLAH (AA) - Merhum Filistinli lider Yasir Arafat'ın, 1988'de Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisi"ni ilanın yıl dönümü münasebetiyle Ramallah'ta bir tören düzenlendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, törende yaptığı konuşmada, dünyanın; özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını artık daha iyi anladığını ifade ederek, "bağımsız, 1967 sınırlarına tabi, başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin" kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bağımsız Filistin devletinin, 138 devlet tarafından tanınmasının yanı sıra onlarca uluslararası örgüt ve kuruma üye olduğunu hatırlatan Abbas, İsrail'den uluslararası toplumun çağrısını yaptığı iki devletli çözüm çerçevesindeki Filistin devletini tanımasını istedi.

Abbas, Arafat'ın 1988'de bağımsız Filistin devletinin kuruluşunun ilanıyla, dünyaya barış mesajı göndermek ve Filistin halkının fedakarlıklarının siyasi olarak meyvesinin alındığını göstermek istediğini belirterek, "Filistin devleti vardır ve çok sayıda ülke tarafından tanınmaktadır. Kimse bunu görmezden gelemez." dedi.

Filistin halkının mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Abbas, Filistinlilerin, vatanlarına dönüş, geleceklerini tayin etme ve devlet kurma başta olmak üzere uluslararası meşru kararlara dayanan ulusal haklarından vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi'nde yaptığı konuşmada Arafat, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etmişti.

Muhabir: Afra Aksoy

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