Filistin Devlet Başkanı Abbas Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile başkent Riyad'da görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Riyad'daki Kraliyet Sarayı'nda bir araya gelen Kral Selman ile Abbas, Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ülkesinin Filistin meselesini her alanda ve uluslararası forumlarda desteklediğini ifade eden Kral Selman, Suudi Arabistan'ın bu meseleye yönelik değişmez tutumuna değindi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine desteğinden övgüyle söz etti.

Görüşmede, Veliaht ve Başbakan Birinci Yardımcısı Prens Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz Al Suud, Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ve Filistin İstihbarat Müdürü Macid Ferrac'ın da hazır bulunduğu bildirildi..

Riyad'a bugün gelen Abbas'ın ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.