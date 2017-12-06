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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır. Bu karar, işgal ve yurt edindirmeye teşviktir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını tanımadığını ve ABD'nin bu kararla tüm barış çabalarını baltalayarak barış görüşmelerindeki rolünü bitirdiğini " belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu planı reddediyor ve kınıyoruz. ABD'nin bu adımı, tüm barış çabalarını baltalamış ve barış görüşmelerinde ABD'nin rolünü bitirmiştir. Bu karar, ABD’nin aynı zamanda geçen zaman boyunca barış sürecini himaye etmek üzere oynadığı rolden de vazgeçtiğinin ilanıdır. Bu karar, İsrail’i anlaşmaları tanımama, uluslararası meşruiyete meydan okuma, Filistin'i Yahudilere yurt edindirme (Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerine devam etme), işgal, ırkçı apartheid ve etnik temizlik politikasını sürdürmesine teşvik amacı taşıyan bir mükâfattır." dedi.

"Filistin davası yol ayrımındadır"

ABD’nin kararını reddettiklerini belirten Abbas, "ABD yönetiminin Kudüs ile ilgili planını ilan etmesinin ardından Filistin davamız bugün bir yol ayrımındadır. ABD yönetimi bu kararla, uluslararası ve ikili tüm kanun ve anlaşmalara karşı çıkmayı seçti. Ayrıca, uluslararası camianın üzerinde icma ettiği, çok yakın zamanda dünya devletlerinin ve uluslararası kuruluşların tüm tepkilerini görmezden gelmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

"Kudüs, Filistin Devletinin ebedi başkentidir"

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yakın zamanda "acil" koduyla toplanacağını belirterek, "ABD Başkanı Trump’ın bu geceki kararı, Kudüs’ün gerçekliğini değiştirmeyecektir, İsrail’e de meşruiyet sağlamayacaktır. Kudüs, Arap, İslam ve Hristiyan kimliğiyle Filistin Devleti’nin ebedi başkenti olarak kalacaktır. Kudüs, herhangi bir değişim girişimine karşı dirençlidir" şeklinde konuştu.

Muhabir: Eshat Fırat

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Donald TrumpDünyaMahmud Abbas
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