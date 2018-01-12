Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne:Kudüs, bölgesel ve küresel güçlerin yol ayrımı olacaktır

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Merkez Konseyi'nin, Filistin ulusal kimliğinin temellerini zayıflatmaya çalışan çabaların gölgesinde büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu, bölgenin halkları ve iradesinin bağımsızlığı hesabı üzerinden yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yazılı bir açıklama yaptı. Ebu Rudeyne, açıklamasında, ayın 14'ünde toplanacak olan FKÖ'ye bağlı Merkez Konseyi'nin, bölgedeki koşulların gölgesinde büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gelecek aşamanın adresi mücadele ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti esası olmak üzere milli kimlik temellerine bağlılık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığına vurgu yapan Ebu Rudeyne, açıklamasında, "Bölgenin halkları ve iradesinin bağımsızlığı hesabı üzerinden yeniden şekillendirilmesi çabaları var. Yeni bir modeliyle karşı karşıya olduğumuz ve hayati karar olarak sunulan bu çabalar, Arap ulusunun bir bütün olarak uğruna mücadele verdiği ilkelere aykırı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tehlikeli meydan okumalara, tüm taraf ve güçlerin karşı durması gerekiyor"

Nebil Ebu Rudeyne, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli meydan okumalara, tüm taraf ve güçlerin karşı durması gerekiyor. Kudüs şehrinin kutsiyeti, birlik ve mücadele önümüzdeki aşamanın belirleyicileri olacaktır. Kudüs tüm meydan okumaların cevabı ve bölgesel ve küresel güçlerin yol ayrımı olacaktır. Aynı zamanda Kudüs, ABD'nin Filistin halkına ve meşru ulusal haklarına karşı İsrail yanlısı tutumu gölgesinde saldırı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini sürdüren işgal gücüne karşı mücadelenin adresi olacaktır."

Muhabir: Eshat Fırat