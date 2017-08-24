Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile tüm alanlarda ilişkileri genişletmek için ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Maliki ile Caferi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "Irak'a Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyor ve ikili ilişkileri daha da sağlamlaştırmayı arzuluyoruz. İki ülke dışişleri bakanları başkanlığında, bakanlıklardan üyelerin de bulunacağı birçok alanda ikili ilişkileri genişletmek ve aktifleştirmek için ortaklık komitesi oluşturulması anlaşması imzalandı." ifadelerini kullandı.



Filistin'in, Irak'ın kalkınması, inşası ve meydan okumaların karşısında durabilmesi için tüm imkanlarını sunmaya hazır olduğunu kaydeden Maliki, "Terörizmden etkilenen illerin kurtarılarak, büyük bir zafer elde edilmesinden gurur duyuyoruz. Irak'ın Arap ve İslam alemi adına bir savaş yürüttüğünü vurguluyoruz." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı'nın yakında Filistin'i ziyaret etmesini ve bu ziyaretin ikili ilişkilerin aktifleştirilmesi için bir başlangıç olmasını ümit ettiğini dile getiren Maliki, "Irak uzun zamandır Filistin davasının yanında yer alıyor ve bu tutumunda vazgeçmiyor. Irak ile ilişkilerimizi derinleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak'ın terörle mücadelesi bittikten sonra ortaya çıkan yıkımlarla mücadele aşamasına geçeceğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'a dün gelen Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin Başbakan Haydar el-İbadi başta olmak üzere Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.