Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Filistin Dışişleri Bakanından AB'ye "Filistin'i tanıma" çağrısı

KAHİRE (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ivedilikle tanıma kararı almaya davet etti.Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Arap ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları...

Filistin Dışişleri Bakanından AB'ye

KAHİRE (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ivedilikle tanıma kararı almaya davet etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Arap ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Maliki, Filistin ile AB ülkeleri arasında tam ortaklık anlaşmasının sağlanması için resmi görüşmelerin başlamasının hızlandırılması konusunda üye ülkeleri gayret göstermeye davet etti.

İsrail'in insani kanunları ve uluslararası toplumun iradesini ihlal etmesinin sessiz kalınamayacak noktaya geldiğini ifade eden Maliki, Fransa'nın barış konferansı düzenlemesine yönelik girişiminin, uluslararası alanda memnuniyetle karşılandığı bir zamanda İsrail'in bunu reddederek yine olumsuz bir tavır sergilediğini dile getirdi.

İsveç'in Ekim 2014'te Filistin'i resmen devlet olarak tanımasıyla birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı 135'e ulaşırken, İsveç'in bu adımı birçok Avrupa başkentinde de karşılık bulmuştu.

Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik girişimler Avrupa ülkelerinde artış göstermeye başlamış İngiltere, İspanya, Fransa, İrlanda ve Belçika parlamentoları bu yönde bağlayıcılığı olmayan kararlar almıştı.

Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu, Filistin devletini sadece "prensipte" tanımakla yetiniyor. Filistin'i tanıyan 135 ülkenin büyük bölümünü Afrika, Asya ve Latin Amerika devletleri oluşturuyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ülkeleriDışişleri Bakanı Riyad El-MalikiFilistin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.