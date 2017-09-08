RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin-İsrail barış görüşmeleriyle ilgili Trump'ın açıklamasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Filistin tarafı olarak, ABD Başkanı Trump'ın barış müzakerelerini sürdürme çabalarının başarısı için gerekli olan her şeyi sağlamaya ve olumlu şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca iki devletli çözüm ve barış müzakerelerinin başlaması için ABD yönetimine gerekli olan mekanizmanın netleşmesi çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir Al Sabah ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin sorununun çözümü noktasında çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "İsrail tarafı da Filistin tarafı da bir şeyler olduğunu görmek istiyor. Eğer iki taraf da bir şeylerin değiştiğini görmek istiyorsa iyi şeyler olabilir." yorumunu yapmıştı.