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Filistin Eğitim Bakanından İsrail'e tepki

- Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Saydam: - "İsrail, Filistinli öğretmenler ile okulların dünya çapında başarılar kaydetmesinin ardından Filistin eğitim sistemine savaş açtı"

Filistin Eğitim Bakanından İsrail'e tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam, İsrail'i Filistin'deki eğitim sitemine savaş açmakla suçladı.

Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistinli öğretmenler ile okulların dünya çapında başarılar kaydetmesinin ardından Filistin eğitim sistemine savaş açtı." dedi.

Sabri Saydam, İsrail hükümetinin, bedevilerin yaşadığı bölgelerdeki okulları yıkarak, Kudüs'teki okulların onarılmasına engel olarak ve Gazze'deki onlarca okulu bombalayarak eğitim sistemine karşı provokasyon ve terör politikası uyguladığına işaret etti.

İşgal altındaki halkların direnme hakkı olduğunu, eğitimde de insanların İsrail işgaline karşı durmaya teşvik edildiğini ve bunun bir provokasyon olmadığını vurgulayan Saydam, düşünce terörü ve provokasyon yapanların ortaya çıkması için İsrail hükümetini, okullarını ve müfredatını uluslararası değerlendirmeye açmaya çağırdı.

"İsrail, Filistin müfredatını ona verelim ve kendi yöntemince şekillendirsin istiyor. Arapça, Filistin bayrağı ve ulusal marş istemiyor. Bunların, vizyonuna ters düştüğünü ve provokasyon olduğunu düşünüyor." diyen Saydam, Filistin'de uygulanan müfredatın uluslararası kanunlarla ve Filistin yönetiminin vizyonuyla uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail yönetimi, Filistin eğitim sisteminin Yahudilere karşı provokatif dersler içerdiğini öne sürüyor.

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Filistin Eğitim Ve Öğretim Bakanı Sabri SaydamIsrail
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