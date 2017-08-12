Filistin güvenlik güçlerinin 5 gazeteciyi gözaltına alması

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'daki Filistinli gazeteciler, gözaltına alınan meslektaşlarına destek için gösteri düzenledi.

Ramallah kentinde toplanan onlarca kişi, Filistin güvenlik güçlerinin, gazetecileri gözaltına almasını protesto etti.

Ellerinde söz konusu gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Ne zamana kadar basın mensuplarını hedef alacaksınız?" yazılı pankartlar ile tepkilerini dile getirdi.

Gösteride konuşan bağımsız "Vicdan" insan hakları kurumu avukatı Muhenned Kerace, gözaltına alınan gazeteciler hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Filistin'de yasak olan bazı kanallarla çalışmakla suçlanıyorlar. Bu gerçek ile uyuşmuyor. Çünkü söz konusu kanalların Filistin yönetimi tarafından verilen ruhsatları var." dedi.

Gazeteciler hakkında ayrıca elektronik suçlar kanunundan dolayı soruşturma bulunduğunu ifade eden Kerace, "Filistin yönetiminin son zamanlarda onayladığı elektronik suçlar kanunu, gazetecilere çalışma özgürlüğü sağlayan basım ve yayın kanunu ile çelişiyor." diye konuştu.

Kerace, "Beytüllahim savcı yardımcısı, gazetecilerden konunun siyasi olarak çözümüne fırsat sağlaması için avukat görevlendirmemelerini istedi. Bu da gözaltı kararının arkasında siyasi amaçların olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli Gazeteciler Sendikasından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da 5 gazeteciyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

Gözaltıların kınandığı açıklamada, söz konusu durum "gazetecilere yönelik programlanmış bir saldırı" şeklinde nitelendirilerek, bunun ifade ve düşünce özgürlüğüne zarar verdiği kaydedilmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, detay verilmeksizin gazetecilerin "bilgi sızdırdığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.