"Filistin, haritalarda devlet olarak gösterilsin"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'de kullanılan tüm haritaların, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretildiğini belirterek, "Ancak bu haritalarda Filistin, maalesef devlet olarak gösterilmemektedir. İsrail’in Filistin üzerindeki baskılarının giderek yükseldiği ve Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesiyle ırkçı söylemlerin resmi bir dile büründüğü bugünlerde, resmen tanıdığımız Filistin’in haritalarımızda da bu şekilde gösterilmesinin isabetli olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 193 ülkeden 137’sinin onayıyla 22 Aralık 2015'te resmen "devlet" olarak tanındığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Filistin’i Kasım 1988’de resmi olarak tanıdığını ve Filistin’i ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını, son olarak, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin, Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti ilan ettiğini anımsatan Kaan, şunları kaydetti:

"Filistin, Türkiye tarafından resmi olarak tanınmışken ve Doğu Kudüs, Filistin’in başkenti olarak kabul edilmişken ülkemizde kullanılan haritalarda ne yazık ki Filistin bir ülke olarak yer almamaktadır. Bu haritalarda Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze ibareleri ile gösterilmektedir.

Harita Genel Komutanlığı Kanunu’nun Madde 4/1-a gereği temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi, münhasıran Jandarma Genel Komutanlığı’nın yetkisi dâhilindedir. Ülkemizde kullanılan tüm haritalar, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen haritalardır. Ancak bu haritalarda Filistin, maalesef devlet olarak gösterilmemektedir. İsrail’in Filistin üzerindeki baskılarının giderek yükseldiği ve Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesiyle ırkçı söylemlerin resmi bir dile büründüğü bugünlerde, resmen tanıdığımız Filistin’in haritalarımızda da bu şekilde gösterilmesinin isabetli olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, yetkili kamu kurumlarının Filistin’in haritalarda devlet olarak gösterilmesi hususunda hassasiyetle yaklaşmalarını ve gerekli girişimleri başlatmalarını öneriyoruz."



