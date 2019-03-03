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Filistin hükümeti memur maaşlarının bir kısmını ödeyecek

- Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, memur maaşlarının bir kısmının, kısa sürede ödeneceğini açıkladı

Filistin hükümeti memur maaşlarının bir kısmını ödeyecek
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RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, hükümetin, memur maaşlarının bir kısmını kısa sürede ödeyeceğini açıkladı.

Hamdallah, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit ailelerinin maaşlarının ödenmeye başlandığını ifade etti.

Başbakan Hamdallah, şehit ve tutuklu yakınlarının maaş ödemelerinin, yarına kadar devam edeceğini belirterek, maaş oranı ve kaç kişiye ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Kamu çalışanlarının durumuna da değinen Hamdallah, kısa sürede memur maaşlarının da bir kısmının ödeneceğini söyledi.

Filistin'de 135 bin kamu çalışanı maaş alıyor.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı vergi, aylık ortalama 700 milyon şekeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, bu tutarın yüzde 3'ünü, tahsil bedeli olarak kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit ailelerine sembolik maaş veriyor.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini, şehit ve tutuklu ailelerine yapılan ödemelerin devam edeceğini belirtmişti.

Filistin Başbakanı Hamdallah da 27 Şubat'taki açıklamasında, "İsrail'in, topladığı vergilerden aylık yaklaşık 42 milyon şekel (yaklaşık 11,53 milyon dolar) kesinti yapması üzerine, dün vergileri İsrail tarafına iade ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailRami El-Hamdallah
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