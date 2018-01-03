Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Filistin hükümetinden Gazze'ye 50 megavat elektrik arzı

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümetinin, Gazze Şeridi'ne verilen elektriğin azaltılması uygulamasından geri adım atarak, bölgeye 50 megavat elektrik sağlanması yönünde karar aldığı bildirildi.Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yaptığı...

Filistin hükümetinden Gazze'ye 50 megavat elektrik arzı

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümetinin, Gazze Şeridi'ne verilen elektriğin azaltılması uygulamasından geri adım atarak, bölgeye 50 megavat elektrik sağlanması yönünde karar aldığı bildirildi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yaptığı yazılı açıklamada, "Karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatlarıyla alındı. Sayın Abbas, vatanın birliğine verdiği önem çerçevesinde ve güney illerdeki (Gazze) vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesi arzusuyla bu kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas'ın bakanlıkları denetleme amaçlı "İdari Komite" kurmasına karşılık geçen yıl nisan ayında Gazze Şeridi'ne yönelik bir dizi uygulama başlatmıştı. Gazze'deki memurların maaşından yüzde 30 kesinti yapılması, bazılarının emekliye sevk edilmesi ve bölgeye verilen elektriğin azaltılması bu uygulamalar arasında yer alıyordu.

Filistin yönetiminin İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30 kesintiye gitmesi üzerine İsrail, Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavata düşürmüştü.

İsrail ve Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle bölgeye günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Abbas, söz konusu uygulamaların Hamas'ı mevcut ayrılığı sonlandırmaya, İdari Komite'yi lağvetmeye ve Gazze Şeridi'nin yönetimini Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye zorlamayı amaçladığını savunmuştu.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikFilistinGazze
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5