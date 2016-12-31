Filistin-İsrail anlaşmazlığı

KUDÜS (AA) - İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki ve kendisinin de üyesi olduğu Likud Partisinin, Batı Şeria'nın bir kısmının İsrail'e tek taraflı ilhak edilmesine karşı olduğunu söyledi.

İsrail radyosunun haberine göre, Hanegbi, İsrail Eğitim Bakanı Nafteli Benett'in, partisinin, Batı Şeria'daki toprakların bir kısmının ilhak edilmesi, gerisinin özerk olabileceği, Gazze'de ise bir devlet kurulabileceği şeklinde planları olduğu yönündeki açıklamalarına işaret ederek, "Likud Partisi, Batı Şeria'nın bir kısmının İsrail'e tek taraflı ilhak edilmesine karşı." dedi.

Netanyahu hükümetinin Batı Şeria topraklarının bir kısmını tek taraflı ilhak etmeye karşı olduğuna dikkati çeken Hanegbi, "Böyle bir hareket felaket olur." diye konuştu.

Batı Şeria'daki bölgelerin İsrail'e ilhakı için genel referandum yapılması fikrini desteklediğini vurgulayan Hanegbi, ilk adım olarak Doğu Kudüs'teki "Maale Adumim" yerleşim biriminin İsrail egemenliğinde olması için Knesset'e bir kanun tasarısı getirmek üzere çalışacağının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Netanyahu Hükümeti koalisyon ortağı HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi Lideri Naftali Bennett'in Filistin karşıtlığına ilişkin sözlerini, İsrail hükümetinin Filistin Devleti karşıtlığına kanıt olarak göstermişti.

Bennet ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı, benim sözlerimden üç defa iktibas yaparak Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğumuzu kanıtlamaya çalışmış. Eğer bu sözlerle bana işaret ediliyorsa, İsrail Devleti’nin kalbinde bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'na göre Filistin yönetimine verilen Batı Şeria'da "C" statüsündeki bölgelerin İsrail'in yönetimine bırakılması çağrısı yapmıştı.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da "C" statüsündeki bölgeleri İsrail'e katma niyetinde olmadığını söylemişti.

Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria idari ve güvenlik bakımından Filistin yönetimine bağlı "A", idari olarak Filistin yönetimi, güvenlik bakımından İsrail'e bağlı "B" ve Filistin yönetimine bağlı "C" bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılıyor.