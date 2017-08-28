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Filistin Milli Kütüphanesi kuruluyor

Filistin Devlet Başkanlığı için inşa edilen Serda Sarayı, Filistin Milli Kütüphanesi olarak halka hizmet verecek.

Filistin Milli Kütüphanesi kuruluyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Kültür Bakanı İhab Bessisu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kenti yakınlarında daha önce devlet başkanlığı sarayı yapılması için inşa edilen Serda Sarayı’nın Filistin Milli Kütüphanesi olarak tahsis edileceğini belirtti.

Filistinli Bakan Bessisu Serda Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında, “Bugün tarihi bir gündür. Milli Kütüphane, Filistin topraklarımızın üzerindeki egemenliğimizin önemli sembollerinden biri olacaktır.” dedi.

Bessisu, Filistin’in Milli Bibliyografyası'nın da hazırlanacağını belirterek, “Filistin Milli Kütüphanesi’nin görevi, Filistin içinde ve dışında yayınlanan tüm kitapları toplama, Milli Bibliyografya'yı hazırlama, dünyanın dört bir tarafında Filistin ile ilgili tüm dillerde yayınlanan kitapları toplama ve Filistin ile ilgili tüm bilgileri saklama olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tarihine değinmeksizin Milli Kütüphane’nin yakın zamanda açılacağı bilgisini veren Filistinli Bakan, kütüphanenin ayrıca ülkede yayınlanacak olan kitapların basım ve yayın süreçlerini takip edeceğini dile getirdi.

Filistin Ekonomik Kalkınma ve İmar Konseyi (BEKDAR) Başkanı Muhammed Iştiyye dün yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Serda Sarayı’nın Milli Kütüphane’ye dönüştürülmesi yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Güzelliği ve İslami mimari tarzıyla dikkati çeken, 27 bin metrekare alan üzerine kurulan yaklaşık 5 bin metrekarelik Serda Sarayı’nın büyük bir bahçesi ve helikopter pisti bulunuyor.

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