KAHİRE (AA) - Filistin, Arap Birliği üyesi 15 ülkenin yer aldığı ortak Arap elektrik pazarına üye oldu.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in Mısır Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Cemal Eş-Şubeki, Arap Birliği Ekonomik İşler Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Kemal Hasan Ali ile Kahire'deki genel sekreterlik binasında bir araya geldi.

Genel sekreterlik binasında taraflar arasında imzalanan mutabakat zabtı ile Filistin, 15 üyesi bulunan "ortak Arap elektrik pazarına" katıldı.

Büyükelçi Şubeki, mutabakat zabtının, iş birliği için geniş bir alanın kapılarını açacağını ve Arap elektrik ağını birbirine bağlayacağını ifade ederek, bu anlaşma ile Arap ülkelerinde üretilen elektrikten istifade edilebileceğini kaydetti.

12. Arap Birliği Elektrik Bakanları Konseyi toplantısı bünyesinde birliğe üye 14 ülke geçen nisan ayında ortak Arap elektrik pazarı oluşturulmasını öngören mutabakat zabtını imzalamıştı.

Ortak bir pazar oluşturulmasını öngören mutabakat zabtında, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Komorlar, Libya, Fas ve Yemen'in yanı sıra geçen mayıs ayında katılan Ürdün'ün imzaları bulunuyor.