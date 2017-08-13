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Filistin Ulusal Konseyi toplantısı

- Konseyin en kısa zamanda toplanması için Filistinli gruplar arasında istişarelerin devam etmesine karar verildi

Filistin Ulusal Konseyi toplantısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulunun, Filistin Ulusal Konseyinin en kısa zamanda toplanması için Filistinli gruplar arasında istişarelerin devam etmesi kararı aldığı bildirildi.

Yönetim Kurulunun Ramallah'taki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin uyguladığı Yahudileştirme politikalarına karşı uyarıda bulunuldu.

Konseyin 21 yıl aradan sonra yeniden toplanması için istişarelerin devam etmesine karar veren Yönetim Kurulu ayrıca, Uluslararacı Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığına İsrail'in işlediği ihlallerin sorumluları hakkında soruşturma açma çağrısında bulundu.

Hamas perşembe günü, Fetih hareketinin "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) icra komitesi ve merkez konseyi seçimleri ile siyasi programın onaylanması için Filistin Ulusal Konseyinde oturum yapılması" yönündeki tavsiye kararını reddettiğini açıklamıştı.

- Filistin Ulusal Konseyi

Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.

FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen Konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.

Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.

Ulusal Konsey, Kudüs'te 1964'te yapılan kuruluş konferansından bu yana son olarak 1996'da Gazze'de toplandı. Konseyin oturumları zaman zaman Mısır, Cezayir, Suriye gibi ülkelerin başkentlerinde yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
(FKÖ)Filistin Ulusal Konseyi
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