Filistin, Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekanizması üyesi odu

RAMALLAH (AA) – Filistin, Asya ve Pasifik bölgeleri adına iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zararları belirleme komitesi olan Varşova Uluslararası Kayıp ve Zararlar Mekanizması üyeliğine seçildi.



Filistin Hükümeti Sözcüsü Tarık Rişmavi, yaptığı yazılı açıklamada, Varşova Uluslararası Kayıp ve Zararlar Mekanizması üyeliğine seçilmenin Filistin adına diplomatik bir başarı olduğunu belirtti.



Filistin'in Paris İklim Anlaşması'na bağlı olduğuna işaret eden Rişmavi, "Filistin'in iklim değişikliğinden kaynaklanan zarar ve kayıpların tespitine ilişkin plan ve projeler geliştiren böylesi uluslararası bir mekanizmanın üyeliğine seçilmesi, Filistin Devleti ve kadrolarının yeterliliğinin kanıtıdır. ifadesini kullandı.



Filistin, Almanya'nın Bonn kentinde Paris İklim Anlaşması icra mekanizmaları paketine ilişkin bugün 23'üncüsü düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nda Varşova Uluslararası Kayıp ve Zararlar Mekanizması üyeliğine seçildi.

Konferansa, Filistin heyeti adına Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in Almanya Büyükelçisi Hulud İdibs ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumundan Nidal Katibe katıldı.

