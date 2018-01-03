Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr: Atılacak ilk adım Filistin birliğini sağlamaktır

GAZZE (AA) - Filistin Yasama Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki olarak Gazze Şeridi'nde Arap milletvekillerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Kudüs İçin Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri Carallah el-Beşir ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de aralarında bulunduğu Arap milletvekillerinin konuşmaları canlı olarak yayınlandı.

Yasama Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr açılış konuşmasında, Trump'ın Kudüs'le ilgili kararına işaret ederek, "Bu karara karşı koymak için atılacak ilk adım, Filistin birliğini sağlamak ve stratejik ulusal birliği tesis etmektir." dedi.

Filistin yönetiminden, İsrail'i tanıma konusunda geri adım atma, güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve 10 yıldır Fetih ile Hamas arasında yaşanan siyasi bölünmüşlük nedeniyle çalışmayan meclisin kapılarının açılması talebinde bulunan Bahr, Arap ve İslam ülkeleri parlamentolarına da uluslararası forumlarda ABD ve İsrail yönetimlerini yalnız bırakmak için kampanya başlatma çağrısı yaptı.

Berri ise konuşmasında, "Bugün bu oturumda, Filistinli grupları Filistin için tek yürek olmaya çağırıyorum. Çünkü birlik Filistin için en yetkin silahtır. Filistinlilerin kendi aralarında varacakları anlaşma herhangi bir ön şart olmadan gerçekleşmelidir." diye konuştu.

Berri ayrıca, Fas'ın başkenti Rabat'ta 14 Aralık'ta toplanan Arap Parlamenterler Birliği'nde alınan kararları fiiliyata dökme ve Arap ülkelerine Washington'daki büyükelçiliklerini kapatma çağrısı yaptı.

Batı Şeria'daki yerleşim birimleri inşaatını durdurması için İsrail yönetimine baskı uygulanması çağrısı yapan Berri, "Kudüs'ün düşmesi tüm Arap ülkeleri başkentlerinin öldürücü darbeyle düşmesi demektir." dedi.

Beşir de konuşmasında, ABD'nin kararına karşı parlamenter güçleri harekete geçirme çağrısında bulundu ve Kudüs İçin Parlamenterler Birliği olarak Filistinlilerin haklarını alması için çalışacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BMGK'da 18 Aralık 2017'de ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır'ın gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın diğer 14 üyenin de desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda BM'de yalnız kalmıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Gülşen Topçu