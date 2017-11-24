Filistin yönetiminin ABD ile iletişimi kesmesi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin telefon görüşmesi için yaptığı aramaların Filistin tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu düzeyde bir iletişim olmadı." ifadesini kullandı.

ABD makamları, FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edileceğini ve temsilciliğin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.

Filistin yönetiminin de buna karşılık önceki gün ABD ile tüm iletişimi kestiği duyurulmuştu.



Öte yandan, Filistin yönetimi Nisan 2015'te UCM'ye katılmış ve İsrail'in 2008 ve 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.