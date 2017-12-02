Filistin yönetiminin Gazze'ye yönelik yaptırımları

GAZZE (AA) - Hamas, Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nden Gazze'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını ya da istifa etmesini istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamdallah hükümeti, Gazze'deki bakanlıklarda tüm yetkilerini teslim aldı. Ancak yetkileri dahilinde Filistin halkının sıkıntılarını azaltmak için hiç çaba sarf etmedi. Bilakis zalim yaptırımlara devam etti." denildi.

Açıklamada, "Hamdallah hükümeti, uzlaşı sürecinde ve Kahire'de imzalanan anlaşmayı uygulamada başarısız oldu. Ayrıca Batı Şeria'daki vatandaşlarımızı korumada da başarısız oldu. Toprağımızı çalan yerleşim birimleriyle mücadelede uygun adımları atmadı." ifadelerine yer verildi.

Hamas, "İsrail'in izlediği politikalar karşısında Batı Şeria'daki Filistin halk direnişine destek olmamak, aksine direnişin önünde engel teşkil etmek" ile suçladığı uzlaşı hükümetinden, "Gazze'deki yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere görevlerini yerine getirmesini ya da istifasını sunmasını" talep etti.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın bakanlıkları denetleme amaçlı "İdari Komite" kurmasına karşılık geçen nisan ayında Gazze Şeridi'ne yönelik bir dizi uygulama başlatmıştı. Gazze'deki memurların maaşından yüzde 30 kesinti yapılması, bazılarının emekliye sevk edilmesi ve Gazze'ye verilen elektriğin azaltılması bu uygulamalar arasında yer alıyordu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış, Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleşmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Bu gelişmelere karşın Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin geçen salı günü Gazze'de 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması, Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuş, Hamas ve Fetih hareketleri Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, 1 Aralık itibarıyla Gazze'deki görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesine karar vermişti.