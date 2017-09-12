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Filistin yönetiminin "zorunlu erken emeklilik kararına" tepkiler

- Tarım Bakanlığı Çalışanlar Sendikası Başkanı Taha: "Filistin yönetiminin sayıları 449'a ulaşan Tarım Bakanlığı çalışanlarını erken emekli etme kararını reddediyoruz"

Filistin yönetiminin

GAZZE (AA) - Filistin yönetiminin Gazze'deki Tarım Bakanlığı memurlarını erken emekli etme kararı protesto edildi.

Genel İşçi Sendikasının çağrısıyla Filistin Bakanlar Kurulu binası önünde toplanan göstericiler üzerinde, "Maaşım benim ve çocuklarımın hakkıdır." yazan pankartlar taşıdı.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı Çalışanlar Sendikası Başkanı Feryal Taha, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'deki halkın zor yaşam şartlarına rağmen Filistin yönetimi bu süreci devam ettirmek istiyor. Filistin yönetiminin sayıları 449'a ulaşan Tarım Bakanlığı çalışanlarını erken emekli etme kararını reddediyoruz." dedi.

"Bizler memuruz, Filistin yasalarına aykırı olan bu çatışmanın tarafı değiliz" diyen Taha, bu durumun gıda güvenliği, hayvancılık ve insan sağlığı gibi birçok alana olumsuz etkisi olacağına işaret etti.

Filistin hükümeti, 4 Temmuz'da Gazze Şeridi'ndeki 6 bin 145 kamu çalışanını erken emekli etme kararı almıştı. Hükümet bu tür kararların geçici ve zorunlu kararlar olduğunu, amaçlarının, Hamas'ın ülkeyi bölme çabasına karşı bir tedbir olduğunu açıklamıştı.


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Erken EmekliGazzeTarım Bakanlığı
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