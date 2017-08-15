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Filistin'de iki devletli çözüm çabaları

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle "1967 sınırlarında iki devletli çözüm" seçeneği üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Japonya'nın Filistin Büyükelçisi...

Filistin'de iki devletli çözüm çabaları

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle "1967 sınırlarında iki devletli çözüm" seçeneği üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Takeshi Okubo ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Ureykat, ABD'den, derhal barış sürecinin hedefinin iki devletli çözüm seçeneğini gerçekleştirmekle temsil edildiğini ve İsrail hükümetini yerleşim faaliyetlerini durdurmaya mecbur bırakmanın zorunlu olduğunu ilan etmesini istedi.

Trump yönetimiyle "1967 sınırlarında iki devletli çözüm" seçeneği üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Ureykat, uluslararası toplumun da 1967 sınırlarında 2 devletli çözüm seçeneğini muhafaza etmesinin ve İsrail hükümetini Doğu Kudüs de dahil olmak üzere tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya mecbur bırakmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail hükümetinin fiili işgali yerleştirmeye ve derinleştirmeye çalışmasının ırkçı rejimin derinleşmesine ve kökleşmesine neden olacağını, uluslararası toplumun ise bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

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