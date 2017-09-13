Filistin'de siyasi bölünmüşlüğü bitirme çabaları

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Nasır el-Kudva, Hamas ile uzlaşı için Mısır tarafından kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını söyledi.

Kudva, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyla ilgili Mısır makamlarından henüz bir teklif almadıklarını belirterek, Fetih Hareketi'nin, Hamas'ın bölünmeyi sona erdirme konusundaki tutumundan emin olmak için Kahire yönetimiyle hızlı ve etkili bir diyalog başlatması gerektiğini dile getirdi.

Filistin Ulusal Konseyi'nin en kısa sürede kurulması için istişareler yapıldığını ve eski üyelerden oluşacak konseyde Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nin yer almayacağına dikkati çeken Kudva, "Hamas'ın konseyde yer almasını istiyoruz, ancak bunun bölünmeyi sonlandıracak ve Gazze'yi kapsayacak bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

İsrail'in mevcut politikasını değiştirmediği sürece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye olamayacağını savunan Kudva, "Filistin-İsrail çekişmesi konusunda BMGK'den çıkan kararları reddeden bir İsrail devleti, BMGK'nin üyesi olamaz. İsrail'in üyeliğe aday olması halinde ise ağır bir yenilgiye uğrayacağını bekliyorum." diye konuştu.

Kudva, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bilgisini verirken, ABD yönetiminin İsrail'in Yahudi yerleşim politikası ile iki devletli çözüm konusunda ciddi tavır sergilememesinden endişe duyduklarını aktardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, cumartesi günü Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise bugün yaptığı açıklamada, uzlaşı için Kahire'de Fetih Hareketi yöneticileriyle hemen masaya oturabileceklerini belirterek, "Hamas, Gazze'de kurulan İdari Komiteyi feshetmeye, uzlaşı hükümetinin görevini oradan sürdürebilmesine imkân sağlamaya ve seçimleri yapmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.