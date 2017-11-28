Filistin'deki insan hakları kurumlarından hükümete Gazze çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin'deki insan hakları kurumları, hükümete, Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını üstlenmesi ve bölgenin sorunlarını ele alması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları ve Demokrasi, Uluslararası Hukuk Çalışmaları, Savasiyah İnsan Hakları merkezleri ile Uluslararası İnsan Hakları Kalkındırma Komisyonu ve Tek Adalet Kurumu, Gazze'de ortak basın açıklaması düzenledi.

İnsan hakları kurumlarının sözcüsü Emira Şaat, Gazze'deki insani durumda yaşanan çöküş sonucu yaşanacak büyük felaket konusunda uyararak, "Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını üstlenmeli ve yaşanan krizleri ele almalı." dedi.

Hükümetin, Gazze'de yaşanan trajik duruma rağmen, aylar önce aldığı cezai tedbirleri uygulamaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun Gazzeliler üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirtti.

Hamas'ın Gazze'de bakanlıkları denetleme amacıyla geçen mart ayında kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bunun üzerine nisan ayında Gazze'de maaşların kesintiye uğraması, zorunlu erken emeklilik gibi bazı tedbirler almıştı.

Hamas, "Filistin uzlaşısı kapsamında" 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Bunun üzerine Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.