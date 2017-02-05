Filistin'deki yerel seçimler

GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC), Hamas'ı mayıs ayında düzenlenmesi beklenen yerel seçimlere katılmaya çağırdığı bildirildi.

FHKC Siyasi Büro üyesi Kayıd Gul, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Heniyye ile FHKC heyeti arasındaki görüşmede, Filistin siyasetindeki son gelişmeler ile Filistin meselesinin maruz kaldığı sorunlar ve Mısır'da Hamas'la yapılan görüşmeler ele alındı.

Heniyye ile Hamas'ın seçimlere katılmasının gerekliliği üzerinde durduklarını belirten Gul, "Hamas'ı hiç bir itirazda bulunmaksızın seçimlere katılmaya ve seçimlerin şeffaflığının sağlanması için özel seçim mahkemesinin kurulması için kıstaslar üzerinde anlaşmaya çağırdık." dedi.

Filistin hükümeti, yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta yapılmasına karar vermiş ancak Hamas, karara karşı çıkmış ve ulusal uzlaşının sağlanmasından sonra seçimlerin yapılmasını istemişti.