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Filistin'den ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ne tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın "İsrail'in Filistin topraklarını işgali, sözde işgaldir." şeklindeki sözlerini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'li...

Filistin'den ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ne tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın "İsrail'in Filistin topraklarını işgali, sözde işgaldir." şeklindeki sözlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Büyükelçi Friedman'ın söz konusu ifadeleri kınanarak, "Bu açıklamalar, uluslararası kanunlar, meşru kararlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarının açıkça ihlalidir." denildi.

Açıklamada, "Friedman'ın sözleri, ABD'nin İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalarla çelişiyor. Bu sözler, ABD'nin çabalarının yararına olmayan bir dizi tutum ve davranışın parçası." ifadelerine yer verildi.

Friedman'ın sözleri konusunda ABD yönetiminin gerçek tutumunun ortaya konulması için iletişimin devam ettiği kaydedilen açıklamada, Filistin tarafının ABD'nin barış müzakereleri konusundaki çalışmalarına olumlu cevap verdiğinin altı çizildi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman tepki çeken söz konusu ifadeleri geçen hafta İsrail'in The Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda dile getirmişti.

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ABDDavid FriedmanFilistinIsrail
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