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Filistin’den ABD’ye "iletişimi kesme" tehdidi

- FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: - “ABD Dışişleri Bakanlığından, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini soruşturma açması talebinde bulunması nedeniyle FKÖ’nün ofisinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağı mesajı aldık” - “Filistin Yönetimi, FKÖ’nün Washington’daki ofisinin lisans işlemlerini yenilmeyi reddetmesi durumunda ABD ile tüm iletişimi kesecektir”

Filistin’den ABD’ye

RAMALLAH (AA) - Filistin Yönetimi, ABD’nin, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) İsrail ile doğrudan barış görüşmelerine katılmaması durumunda, Washington’daki ofisini kapatma uyarısına karşılık, ABD ile tüm iletişimi kesme tehdidinde bulundu.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, konuya ilişkin yayınladığı videodaki açıklamasında, “Filistin Yönetimi, FKÖ’nün Washington’daki ofisinin lisans işlemlerini yenilmeyi reddetmesi durumunda, ABD ile tüm iletişimi kesecektir.” ifadesini kullandı.

FKÖ’nün lisans işlemlerini yenilememesi niyetine karşı ABD’ye açık tepkilerini ortaya koyduklarını belirten Ureykat, “ABD Dışişleri Bakanlığından, Filistin’in, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini soruşturma açması talebinde bulunması nedeniyle, FKÖ’nün ofisinin lisans onay süresinin uzatılmayacağı mesajı aldık.” bilgisini aktardı.

ABD makamları, FKÖ’ye, İsrail ile doğrudan barış görüşmelerine katılmaması durumunda başkent Washington’daki ofisinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.

Filistin Yönetimi, Nisan 2015’de UCM’ye katılmış ve başta 2008 ve 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar olmak üzere, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.

ABD’nin Associated Press (AP) haber ajansı da yaptığı haberde, FKÖ’nün İsrail aleyhine UCM’ye başvurmasının ABD kanunlarına aykırı olduğunu iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 6 ayda bir ülkede bulunan FKÖ’nün ofisinin lisansının yenilenmesi kararını imzalıyor ancak FKÖ’nün iki gün önce biten lisansının yenilemesi kararı şimdiye kadar imzalanmadı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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