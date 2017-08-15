Filistin'den İsrail'e

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, İsrail'in işgal atındaki topraklarda faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminin (COGAT) feshedilmesi çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinin haftalık toplantısının ardından yapılan açıklamada, İsrail'e, COGAT'ın tamamen feshedilmesi çağrısı yapılarak, bu birime bağlı Sivil İdarenin otoritesinin güçlendirilmesi ve Filistin yönetimine alternatif olma çabalarının durdurulması gerektiği belirtildi.



İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı da tamamen kontrolüne geçirmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, “İsrail, Sivil İdarenin çalışan sayısını artırmak, Filistinli vatandaşlar ve iş adamlarıyla doğrudan bağlantı kurmak suretiyle Filistin yönetiminin çalışmalarını baltalamaya çalışıyor.” denildi.



Açıklamada, İsrail’in COGAT’ın Sivil İdare Birimi aracılığıyla Filistinlilerin hayatını zorlaştırdığı, hayatın tüm alanlarını kontrol etmek ve işgal altındaki Batı Şeria’da otoritesini güçlendirmeye çalıştığına dikkat çekilerek, “Bu durum Oslo Antlaşmasını ilga mesabesindedir. Oslo’ya garantör ülkeler buna karşı üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.” ifadelerine yer verildi.

COGAT’ın Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, yakın zamanda açtığı internet sitesi ve iletişim kanalları aracılığıyla Filistinlilerle doğrudan bağlantı kurmaya başlamıştı. Bu birime bağlı Sivil İdare 1993’te imzalanan Oslo Antlaşması öncesi, İsrail’in işgali altındaki bölgelerde hükümet işlevini görüyordu.