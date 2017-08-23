Filistin'den İsrail'e kınama

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki ev ve yapıları yıkmaya devam etmesini kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Filistin'deki eğitimi de vurmak amacıyla ders yılının başlamasıyla eş zamanlı olarak baskıcı uygulamalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.



İsrail askerlerinin dün Beytüllahim kentinin doğusundaki "Cib ez-Zeyb" okulunun sınıf olarak kullandığı prefabrik evlere "ruhsatsız oldukları" gerekçesiyle el koyduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail güçlerinin iki gün önce de Ayzeriyye beldesinde yaklaşık 25 çocuğun eğitim gördüğü "Cebel el-Bab" anaokulunu yıktığı belirtildi.



İsrail'in bu ihlalleri Batı Şeria'daki C bölgesinde kontrolünü pekiştirme, yerleşim birimleriyle burayı Yahudileştirme ve her şekilde Filistin varlığıyla mücadele planları çerçevesinde gerçekleştirdiğini kaydeden Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası, bölgesel kurum ve örgütlere bu ihlalleri ortaya çıkarmak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi, Filistinlilerin "C" bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkânsız kılıyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin tümünü illegal kabul ediyor.