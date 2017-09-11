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Filistin'den İsrail'e "yerleşim birimi tepkisi"

-Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Bu karar, Filistinlilerin kendi topraklarında kuşatılması ve yaşadıkları bölgelerin, birbirinden koparılmış kanton bölgelere dönüştürülmesi anlamına gelmektedir"

Filistin'den İsrail'e

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, İsrail'in "Amona" yerleşim biriminden tahliye edilen Yahudiler için Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşaatına başlamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımı atmasındaki amacın "Filistin topraklarını Yahudileştirmek ve mümkün olduğu kadar kendi topraklarına ilhak etmek" olduğu ifade edildi.

İşgal altındaki tüm Filistin topraklarını kapsayan Yahudi yerleşim birimlerinin "tansiyonu yükselten ciddi bir sorun" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu karar, Filistinlilerin kendi topraklarında kuşatılması ve yaşadıkları bölgelerin birbirinden koparılmış kanton bölgelere dönüştürülmesi anlamına gelmektedir." denildi.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Mahlouf Deri, dün, "Amona" yerleşim biriminden tahliye edilen Yahudiler için yeni yerleşim birimi inşaatına başlanacağını açıklamıştı.



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FilistinIsrailKınamaYeni Yerleşim Birimi Inşası
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