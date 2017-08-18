Filistin'in sembolü Hanzala'nın babası Naci el Ali İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını "Hanzala" karakteriyle yansıtan karikatürist Naci el Ali, vefatının 30. yıl dönümünde eserleriyle anılıyor.

Usta karikatüristin çeşitli eserleri Eminönü'deki Bağımsız Sanat Vakfı'nda yarın sanatseverlerle buluşacak.

Naci el Ali 1936'da Filistin'in Ash Shajara köyünde dünyaya geldi. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'de, vatanından sürülen Filistinlilerden biri olan Ali ile ailesi bir süre Lübnan'daki Einal Hilweh mülteci kampında yaşadı.

Çocukken yaşadıklarından etkilenen usta çizer, 1960'da Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.

Ali, özellikle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekerken, çizimleriyle büyük beğeni topladı.

Arap dünyasının önemli çizerlerinden olan Ali, eserlerinde ABD, İsrail ve Arap rejimleri arasındaki ilişkilerin Filistin'e yansımalarını ele aldı.

Karikatürist Ali, insanlığın Filistin'de yaşananlara sessiz kalmasından ötürü küskünlüğünün ifadesi olarak Hanzala'yı sürekli sırtı dönük halde resmetti. Bir açıklamasında 10'lu yaşların başındayken ülkesinden sürüldüğünü hatırlatan Ali, Hanzala'ya ilişkin şu ifadelere yer vermişti:

"Hanzala 10 yaşında doğdu ve her zaman 10 yaşında olacak. Vatanına döndüğünde de 10 yaşında olup büyümeye başlayacak. Doğanın kanunları ona işlemeyecek. O eşsiz. Her şey vatanına döndükten sonra normalleşmeye başlayacak. Onu yoksul ve acının sembolü olarak resmettim ve adını Hanzala koydum. En başta Filistinli bir çocuktu. Fakat şuuru, onu ulusaldan uluslararası bir yere taşıdı. Basit fakat sert bir çocuk. İşte bu nedenle insanlar onu sahiplendi ve kendi duygularını temsil ettiğini hissetti."

Naci el Ali çizdiği karikatürlerle çok sevildiği kadar, Filistin'i işgal ederek Naci el Ali ve onun gibi pek çok Filistinliyi vatanından eden İsrail'in de tepkisini çekti. Bunun sonucunda hem kendisi hem ailesi çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Londra'da yaşamını sürdüren Ali, 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken suikaste uğradı. Usta çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın failleri bulunamadı.

Yaşamı boyunca 40 binin üzerinde karikatüre imza atan usta çizerin Hanzala karakteri, Filistin'in verdiği özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri oldu.

Bir Japon Gazetesi Naci el Ali'yi dünyanın en önemli 10 karikatüristinden birisi olarak seçti. Ölümünden bir yıl sonra Paris'teki Dünya Gazete Yayıncıları Birliği, Naci el Ali'ye 18. yüzyıldan günümüze dünyanın en büyük karikatüristi ünvanını vererek, “Altın Kalem Özgürlük Ödülü”ne layık gördü.

Naci el Ali'nin ilk baskısı 1983 yılında gerçekleştirilen Hanzala karikatürleri İz Yayıncılık tarafından ülkemiz yayın hayatına kazandırıldı.