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Filistinli gruplar arasındaki diyalog toplantısı

- BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov: - "(Hamas ile Fetih arasındaki diyalog toplantısının) Başarısızlıkla sonuçlanması büyük ihtimalle yıkıcı bir çatışmaya neden olacaktır"

Filistinli gruplar arasındaki diyalog toplantısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Filistinli gruplar Hamas ve Fetih arasındaki diyalog toplantısının başarılı olması gerektiğini, aksinin Filistin için yıkıcı olacağını bildirdi.

Mladenov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Hamas ve Fetih hareketlerinin 12 Ekim'de imzaladıkları anlaşmayı gözden geçirmek için yarın Mısır’ın başkenti Kahire'de toplanacağını anımsattı.

Bu anlaşmanın uzlaşmayı beraberinde getirecek uzun bir sürecin başlangıcı olduğunu belirten Mladenov, "Toplantının başarısızlıkla sonuçlanması büyük ihtimalle yıkıcı bir çatışmaya neden olacaktır." dedi.

Nikolay Mladenov, Filistinli grupların öncelikle Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon kişinin yaşadığı insani krizi çözmesi ve bölgeyi Filistin yönetiminin sivil ve askeri denetimine devretmesi gerektiğini söyledi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek için "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

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